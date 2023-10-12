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Британский регулятор выписал рекордный штраф KPMG

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - Совет по финансовой отчетности (Financial Reporting Council, FRC) Великобритании оштрафовал KPMG на 21 млн фунтов стерлингов ($25,8 млн) за серьезные нарушения в ходе аудита ныне несуществующей компании Carillion, говорится в сообщении регулятора.

Штраф был уменьшен с 30 млн фунтов благодаря сотрудничеству со стороны KPMG в рамках продолжавшегося 5,5 года соответствующего расследования, но, по оценкам Financial Times, все равно стал рекордным для британской аудиторской отрасли. Основную его часть - 18,55 млн фунтов - выплатит KPMG LLP, оставшуюся - KPMG Audit Plc.

Кроме того, регулятор оштрафовал двух бывших партнеров KPMG в общей сложности на 420 тыс. фунтов и предписал фирме компенсировать его расходы в размере 5,3 млн фунтов.

Carillion была второй по величине строительной компанией страны и одним из важнейших господрядчиков, но погрязла в долгах и в январе 2018 года объявила о своей ликвидации, не сумев договориться о реструктуризации задолженности с кредиторами.

KPMG по итогам аудита признала достоверной финансовую отчетность Carillion за 2014-2016 годы и никак не отреагировала на множество признаков убыточности ее основного бизнеса и того, что компания поддерживала денежные потоки краткосрочными, нежизнеспособными методами, заявляет FRC.

Регулятор указал на большое количество нарушений, связанных с аудитом контрактов Carillion, включая "финансово наиболее значимые" сделки в области строительства и оказания услуг в Британии и за ее пределами. Так, британские контракты обеспечивали компании около трех четвертей выручки.

Carillion также занималась кейтеринговым обслуживанием больниц, поставляла питание в 900 школ, была оператором тюрем, ремонтировала автомобильные магистрали и строила высокоскоростные железные дороги. Ее крах стал причиной политических споров и послужил основанием для призывов к реформированию аудиторской отрасли, напоминает FT.

Глава KPMG в Великобритании Джон Холт, чьи слова приводит издание, отметил, что не может защищать работу фирмы в случае с Carillion.

В 2022 году FRC оштрафовал KPMG на 14,4 млн фунтов в связи с введением его в заблуждение в ходе расследования аудита Carillion. Регулятор выявил, что сотрудники фирмы предоставляли ему недостоверную информацию и поддельные документы. Тогда FT назвала выписанный штраф крупнейшим для KPMG в Великобритании.

Великобритания KPMG
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