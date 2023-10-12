Число заявок на пособие по безработице в США на прошлой неделе составило 209 тыс.
Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - Число американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе составило 209 тыс., говорится в отчете министерства труда США.
Согласно пересмотренным данным, неделей ранее этот показатель составил 209 тыс., а не 207 тыс., как сообщалось прежде.
Аналитики в среднем прогнозировали повышение до 210 тыс. с объявленного ранее уровня предыдущей недели, по данным Trading Economics.