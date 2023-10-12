Путин предложил Алиеву обсудить чувствительные вопросы с глазу на глаз

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин предложил азербайджанскому коллеге Ильхаму Алиеву после переговоров с участием делегаций пообщаться тет-а-тет, чтобы обсудить весь комплекс, в том числе и чувствительных, вопросов.

Путин проводит встречу с Алиевым в Киргизии, куда оба лидера прибыли на саммит СНГ, который пройдет в пятницу. В переговорах участвуют делегации обеих стран.

В начале встречи российский лидер напомнил, что не так давно они с азербайджанским коллегой общались по телефону. Он уточнил, что в ходе встречи они уделят внимание вопросам, связанным с ситуацией в Нагорном Карабахе.

"Вопрос номер один - это ситуация вокруг Карабаха, но у нас есть и другая повестка, она достаточно обширная. Предлагаю нашу беседу построить следующим образом: мы тогда, может быть, со второй части начнем, чтобы иметь возможность с коллегами высказаться, поговорить. А потом еще и с глазу на глаз останемся и пообщаемся, поговорим по всему комплексу, в том числе и так называемых чувствительных вопросов", - предложил Путин.

Алиев поддержал предложение российского коллеги. "Очень отрадно, что вы нашли время в рамках государственного визита в Кыргызстан для встречи. На самом деле, вопросов много. Я считаю, что ваше предложение вполне разумное", - сказал президент Азербайджана.

Он отметил, что они с коллегами из делегаций обсудят двустороннюю повестку дня.

"Тем более что у нас есть о чем поговорить. Результаты этого года впечатляющие - и по товарообороту, и по промышленной кооперации, по сотрудничеству в транспортной сфере, очень много новых проектов. А потом пройдемся по региональной тематике и вопросам безопасности", - добавил Алиев.

С российской стороны в переговорах участвовали глава МИД Сергей Лавров, вице-премьер Алексей Оверчук, помощник президента Юрий Ушаков, глава Минэкономразвития Максим Решетников, замглавы Минобороны Александр Фомин. В делегации Азербайджана были заместитель премьер-министра республики Шахин Мустафаев, глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов, помощник президента Хикмет Гаджиев, министр обороны Закир Гасанов и министр экономики Микаил Джабаров.