Maersk подключит весь флот судов к Starlink

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - Датская транспортно-логистическая компания A.P. Moeller-Maersk AS заключила соглашение со SpaceX об обеспечении доступа к высокоскоростному спутниковому интернету системы Starlink для всего своего флота контейнеровозов, насчитывающего свыше 330 судов.

Соглашение со SpaceX, принадлежащей Илону Маску, не только облегчит работу экипажам судов, но и поможет сократить расходы за счет переноса бизнес-приложений в облако и улучшения процедур удаленной поддержки и инспекции судов, говорится в сообщении Maersk.

Решение о подключении к системе Starlink всех судов было принято после пилотного проекта, в котором участвовали около 30 контейнеровозов Maersk. Ожидается, что весь флот компании получит доступ к спутниковому интернету в первом квартале 2024 года.

SpaceX вывела на орбиту уже более 5,2 тыс. спутников Starlink, из них свыше 4,8 тыс. аппаратов остаются в рабочем состоянии. Сейчас компания является крупнейшим спутниковым оператором в мире. В перспективе SpaceX планирует развернуть орбитальную группировку из 12 тыс. космических аппаратов (а в дальнейшем - из 30 тыс.) для создания полномасштабной сети, которая позволит обеспечить жителей Земли широкополосным доступом в интернет в любом уголке планеты.

Цена акций Maersk выросла на 0,5% на торгах в четверг.