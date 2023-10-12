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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:47

ЕС выделит Молдавии 105 млн евро для пополнения фонда снижения энергоуязвимости

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - Европейский союз предоставит Молдавии 105 млн евро для пополнения фонда снижения энергоуязвимости в этом году, сообщила президент страны Майя Санду в четверг на пресс-конференции по итогам встречи с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, которая находится с визитом в Кишиневе.

Перед началом пресс-конференции Молдавия и Еврокомиссия подписали Меморандум о дополнениях к Соглашению ЕС, направленный на "поддержку устойчивости Молдавии". Документ предполагает увеличение помощи стране. В этом году будут предоставлены дополнительные 143 млн евро, в том числе 38 млн евро в качестве бюджетной поддержки и 105 млн евро для пополнения фонда снижения энергоуязвимости, за счет которого малоимущим слоям населения будут выплачены компенсации в связи с высокими ценами на энергоресурсы.

Она сообщила, что обсудила с председателем Еврокомиссии постоянную и последовательную поддержку Молдавии со стороны ЕС.

"Мы благодарны за предложение Еврокомиссии увеличить помощь нашей стране в рамках пересмотра многолетней финансовой программы на 2021-2027 гг. Мы также ценим пакет поддержки, предложенный Еврокомиссией для смягчения негативного воздействия из-за российской агрессии против Украины", - сказала Санду.

Она отметила, что это второй визит фон дер Ляйен в Кишинев в 2023 году.

"Это очень важный сигнал поддержки Молдавии в преддверии отчета о расширении, который будет представлен Еврокомиссией в конце октября", - сказала она.

Еврокомиссия Майя Санду Молдавия
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