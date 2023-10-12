Замглавы МИД РФ обсудил с саудовским послом обострение конфликта Израиля и Палестины

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - Спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД РФ Михаил Богданов в четверг принял посла Королевства Саудовская Аравия Абдуррахмана Аль-Ахмеда по его просьбе, сообщает российское внешнеполитическое ведомство.

"В ходе беседы были обсуждены актуальные вопросы дальнейшего укрепления многоплановых российско-саудовских связей, включая наращивание сотрудничества в торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях", - говорится в сообщении.

Отмечается, что состоялся также "обмен мнениями по ключевым темам ближневосточной повестки дня с акцентом на резкое обострение палестино-израильского конфликта".

Дипломаты также обсудили ситуацию в Йемене и Сирии, сообщили в МИДе.