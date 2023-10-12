Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:47

Комиссия Конгресса США рекомендовала усилить американские ядерные силы

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - Комиссия Конгресса США по политике в области стратегических сил выступила с рекомендациями по наращиванию американского ядерного потенциала, следует из опубликованного в четверг доклада.

В частности, в нем содержатся рекомендации по увеличению количества развернутых ядерных боеголовок для стратегических сил, увеличению производства бомбардировщиков, крылатых ракет воздушного базирования, подводных лодок с баллистическими ракетами, а также нестратегических ядерных сил и производственных мощностей по производству боеголовок.

В документе также указывается на необходимость разместить разделяющиеся боеголовки на межконтинентальных баллистических ракетах (МБР) наземного базирования и рассмотреть возможность добавления в арсенал мобильных комплексов МБР.

"Цели стратегии США должны включать эффективное сдерживание и поражение одновременно российской и китайской агрессии в Европе и Азии с использованием обычных вооруженных сил. Если Соединенные Штаты, их союзники и партнеры не выставят достаточное количество обычных сил для достижения этой цели, стратегию США необходимо будет изменить, чтобы увеличить зависимость от ядерного оружия для сдерживания или противодействия односторонней, или совместной агрессии", - говорится в докладе.

"Размер и состав ядерных сил (США) должны учитывать возможность совместной агрессии со стороны России и Китая. Стратегия США больше не должна рассматривать ядерные силы Китая как "меньшую угрозу". Соединенным Штатам нужна ядерная политика, способная одновременно сдерживать обе страны", - подчеркнули американские конгрессмены.

Конгресс США
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Палестинцы сообщают о более 1,5 тыс. погибших от израильских ударов по Газе

Великобритания усилит военное присутствие на востоке Средиземного моря

Макрон сообщил, что в Израиле погибли 13 французов

Обострение палестино-израильского конфликта

В Израиле заявили, что ЦАХАЛ предупреждали об атаке в ночь перед нападением

Что произошло за день: четверг, 12 октября

Латвия решила закрыть два пункта пропуска на границе с Россией

Обострение палестино-израильского конфликта

В ХАМАС сообщили, что готовили атаку на Израиль с 2022 года

В ХАМАС сообщили, что готовили атаку на Израиль с 2022 года
Обострение палестино-израильского конфликта

Четыре россиянина погибли в результате боев на юге Израиля

Обострение палестино-израильского конфликта

Аббас призвал Израиль и ХАМАС воздержаться от насилия над мирными жителями

Аббас призвал Израиль и ХАМАС воздержаться от насилия над мирными жителями

В парламент Эстонии направили проект об использовании замороженных активов РФ

В парламент Эстонии направили проект об использовании замороженных активов РФ
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });