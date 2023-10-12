Комиссия Конгресса США рекомендовала усилить американские ядерные силы

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - Комиссия Конгресса США по политике в области стратегических сил выступила с рекомендациями по наращиванию американского ядерного потенциала, следует из опубликованного в четверг доклада.

В частности, в нем содержатся рекомендации по увеличению количества развернутых ядерных боеголовок для стратегических сил, увеличению производства бомбардировщиков, крылатых ракет воздушного базирования, подводных лодок с баллистическими ракетами, а также нестратегических ядерных сил и производственных мощностей по производству боеголовок.

В документе также указывается на необходимость разместить разделяющиеся боеголовки на межконтинентальных баллистических ракетах (МБР) наземного базирования и рассмотреть возможность добавления в арсенал мобильных комплексов МБР.

"Цели стратегии США должны включать эффективное сдерживание и поражение одновременно российской и китайской агрессии в Европе и Азии с использованием обычных вооруженных сил. Если Соединенные Штаты, их союзники и партнеры не выставят достаточное количество обычных сил для достижения этой цели, стратегию США необходимо будет изменить, чтобы увеличить зависимость от ядерного оружия для сдерживания или противодействия односторонней, или совместной агрессии", - говорится в докладе.

"Размер и состав ядерных сил (США) должны учитывать возможность совместной агрессии со стороны России и Китая. Стратегия США больше не должна рассматривать ядерные силы Китая как "меньшую угрозу". Соединенным Штатам нужна ядерная политика, способная одновременно сдерживать обе страны", - подчеркнули американские конгрессмены.