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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:09

Зонд НАСА стартовал к астероиду Психея

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Американская автоматическая межпланетная станция в пятницу стартовала к астероиду Психея, сообщило НАСА.

Запуск зонда Psyche был осуществлен с помощью тяжелой ракеты-носителя Falcon Heavy компании SpaceX со стартового комплекса 39А космического центра имени Кеннеди на мысе Канаверал во Флориде в 10:19 по времени Восточного побережья США (в 17:19 по Москве).

Целью миссии является изучение структуры и состава Психеи диаметром около 226 км, которая находится в поясе астероидов между Марсом и Юпитером. Астероид состоит почти полностью из железа и никеля и может быть остатком ядра протопланеты.

По мнению ученых, данные, полученные зондом, помогут понять процессы, которые привели к образованию планет Солнечной системы.

Полет зонда к астероиду продлится около шести лет. Его прибытие к астероиду ожидается в 2029 году. Зонд будет находиться рядом с астероидом около 21 месяца, выполняя различные научно-исследовательские задачи.

НАСА NASA Психея Psyche
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