В Белом доме заявили, что КНДР передала России вооружение

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Американские власти получили сведения, указывающие на то, что Россия получила партию вооружения из КНДР, заявил в пятницу представитель Совета национальной безопасности США Джон Кирби.

"КНДР передала России более тысячи контейнеров с вооружением и боеприпасами", - цитируют Кирби американские СМИ.

Также он отметил, что США "все более обеспокоены возможной российской помощью в военной сфере, которую просит КНДР". По словам Кирби, Пхеньян нуждается в истребителях, ракетах класса "земля-воздух", бронетехнике, оборудовании для производства баллистических ракет, а также – в различных технологиях. Он предупредил, что США следят за тем, поступят ли в КНДР такие технологии и вооружение из РФ.