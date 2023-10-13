Израиль наносит масштабные удары по Газе

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Израильские ВВС в пятницу вечером наносят массированные удары по всем районам сектора Газа, сообщает "Аль-Джазира" со ссылкой на заявление представителя ЦАХАЛ.

По данным телеканала, цель ударов - объекты радикальной группировки ХАМАС.

Ранее в пятницу ХАМАС совершил ракетный обстрел Израиля, причем опасность зафиксировали как на юге и в центральной части страны, так и на севере.

Кроме того, ранее израильские военные призвали мирных палестинцев из сектора Газа эвакуироваться в южные части анклава.

Из сектора Газа 7 октября были нанесены ракетные удары по южным и центральным районам Израиля. Затем группы палестинских боевиков на грузовиках и парапланах проникли из Газы на израильскую территорию и сумели на короткое время взять под контроль ряд населенных пунктов и даже военных баз. В ответ армия обороны Израиля объявила о начале операции "Железные мечи". Израильские власти официально заявили, что страна находится в состоянии войны.