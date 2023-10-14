Спецпредставитель Путина по Ближнему Востоку обсудил с послом Ирака конфликт в Израиле

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Специальный представитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель министра иностранных дел Михаил Богданов принял в пятницу посла Республики Ирак в Москве Кахтана Джанаби, сообщает российское внешнеполитическое ведомство.

"Проведен обстоятельный обмен мнениями по ключевым аспектам ближневосточной повестки дня с акцентом на резкое обострение палестино-израильского конфликта", - говорится в опубликованном на сайте МИД РФ сообщении.

Также отмечается, что в ходе беседы были рассмотрены вопросы "дальнейшего укрепления традиционно дружественных российско-иракских отношений", в том числе в контексте реализации договоренностей, достигнутых по итогам состоявшегося официального визита в Москву премьер-министра Ирака Мухаммеда Судани.