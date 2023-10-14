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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:09

Российские военные заявили об отражении четырех украинских атак в ДНР

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Войска РФ отразили четыре атаки вооруженных сил Украины в Донецкой народной республике и уничтожили два оружейных склада, заявил начальник пресс-центра группировки "Юг" Вадим Астафьев.

"Подразделения "Южной" группировки войск успешно отразили четыре атаки штурмовых групп противника в районах Орехово-Васильевки и Марьинки", - сказал Астафьев.

По его словам, авиацией группировки нанесены удары по украинским силам на лисичанском, соледаро-артемовском и марьинском направлениях.

"Артиллерией уничтожены склады боеприпасов в Раздоловке и Ивано-Дарьевке. Нанесено огневое поражение по живой силе и технике противника в районах населенных пунктов Андреевка и Клещеевка", - заявил Астафьев.

Он сообщил, что российскими войсками уничтожено два украинских танка, три боевые бронемашины, 12 беспилотников, а также 152-мм пушка 2А36, гаубицы Д-30, артиллерийское орудие американского производства М777 и польское САУ Krab.

Хроника 24 февраля 2022 года – 14 октября 2023 годаВоенная операция на Украине
ДНР Украина
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