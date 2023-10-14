ЕС утроит гуманитарную помощь Газе

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Еврокомиссия (ЕК) сообщила в субботу, что председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен после обмена мнениями с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем объявила, что Брюссель увеличивает втрое гуманитарную помощь для Газы.

"Комиссия немедленно увеличит текущий пакет гуманитарной помощи, предусмотренный для Газы, на 50 млн евро. Общая сумма составит более 75 млн евро. Мы продолжим наше тесное сотрудничество с ООН и ее агентствами, чтобы гарантировать, что эта помощь дойдет до тех, кто в ней нуждается в секторе Газа", - приводит Еврокомиссия слова главы ЕК в своем коммюнике.

При этом фон дер Ляйен подчеркнула: "Комиссия поддерживает право Израиля на защиту от террористов ХАМАС при полном соблюдении международного гуманитарного права. Мы прилагаем все усилия, чтобы обеспечить поддержку невинным гражданам в Газе в этом контексте".

7 октября базирующаяся в Газе радикальная группировка ХАМАС совершила кровопролитное нападение на юг Израиля. В ответ на это ЦАХАЛ приступил к проведению военной операции против ХАМАС. Предполагается, что в настоящее время израильские военные готовятся к наземной операции в секторе Газа.