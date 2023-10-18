Израильские военные подверглись обстрелу на границе с Ливаном

Москва. 18 октября. INTERFAX.RU - Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщает, что израильские военные на границе с Ливаном подверглись обстрелу противотанковыми ракетами.

"Некоторое время назад было получено сообщение об обстреле противотанковыми ракетами солдат армии обороны Израиля в районе Штулы и в районе заграждения безопасности между Израилем и Ливаном", - говорится в сообщении в телеграм-канале ЦАХАЛ.

Отмечается, что военные Израиля ответили артиллерийским огнем по источнику удара.