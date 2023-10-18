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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:28

Израильские военные подверглись обстрелу на границе с Ливаном

Москва. 18 октября. INTERFAX.RU - Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщает, что израильские военные на границе с Ливаном подверглись обстрелу противотанковыми ракетами.

"Некоторое время назад было получено сообщение об обстреле противотанковыми ракетами солдат армии обороны Израиля в районе Штулы и в районе заграждения безопасности между Израилем и Ливаном", - говорится в сообщении в телеграм-канале ЦАХАЛ.

Отмечается, что военные Израиля ответили артиллерийским огнем по источнику удара.

Хроника 07 – 18 октября 2023 годаОбострение палестино-израильского конфликта
Израиль Ливан
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