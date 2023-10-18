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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:28

Что случилось этой ночью: среда, 18 октября

Объявление "дня гнева" против Израиля "Хезболлой", подтверждение США поставок ракет ATACMS на Украину, отправка 4 тысяч морпехов и моряков США к берегам Израиля

Москва. 18 октября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- "Хезболла" объявила "день гнева" против Израиля из-за удара по больнице в Газе. В группировке пояснили, что возлагают на Израиль ответственность за атаку, из-за которой погибли сотни палестинцев. При этом ЦАХАЛ утверждает, что в больницу попала ракета, запущенная боевиками "Исламского джихада".

- Белый дом подтвердил поставку ракет ATACMS на Украину. США уточнили, что их дальность действия составляет 165 км, причем максимальная дальность этого оружия составляет около 305 км.

- США направляют к берегам Израиля группу из 4 тыс. морпехов и моряков. Американские военные будут оставаться на борту кораблей на случай разрастания конфликта между Израилем и движением ХАМАС.

- Иордания отменила саммит с лидерами США, Египта и Палестины. Отмечается, что на такой шаг король Абдалла II пошел после того, как от участия в мероприятии отказался глава Палестинской национальной администрации Махмуд Аббас.

- Движение автотранспорта по Крымскому мосту открыто. Об остановке было объявлено во вторник в 19:56, а сообщение о возобновлении движения поступило в 20:46.

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