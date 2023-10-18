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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:24

Spirit AeroSystems будет работать с Boeing над обеспечением стабильности поставок комплектующих

Москва. 18 октября. INTERFAX.RU - Американская Spirit AeroSystems Holdings Inc., производитель комплектующих для авиационной отрасли, подписала соглашение с Boeing Co., предусматривающее совместную работу двух компаний над решением возникших ранее операционных проблем.

В августе этого года стало известно о проблемах с качеством комплектующих, которые Spirit поставляла Boeing. Из-за этого авиаконцерн был вынужден приостановить поставки некоторых самолетов 737 Max.

Соглашение, о котором компании объявили в среду, позволит им "более тесно сотрудничать в вопросах улучшения качества и наращивания поставок комплектующих в будущем", говорится в пресс-релизе Spirit.

Акции Spirit взлетели в цене на 25% в ходе торгов в среду, бумаги Boeing подорожали на 1,5%.

Boeing Spirit AeroSystems Holdings Inc
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