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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:24

Байден доверяет информации о непричастности Израиля к взрыву в больнице в Газе

Москва. 19 октября. INTERFAX.RU - Президент США Джо Байден доверяет источникам, заверившим его в непричастности Израиля к атаке на больницу Аль-Ахли в секторе Газа.

"Я не говорю таких вещей, если не доверяю источнику, от которого я это (информацию о непричастности - ИФ) получил, и наше министерство обороны говорит, очень маловероятно, что это израильтяне", - заявил Байден журналистам пула Белого дома во время дозаправки самолета в Германии.

Ранее в среду Байден заявил, что на основе данных Пентагона пришел к выводу, что Израиль не связан с атакой на больницу Аль-Ахли.

"Меня убедила информация, которую мне предоставило министерство обороны", - сказал он журналистам своего пула.

Также Байден говорил, что США продолжат поддерживать Израиль и при этом будут работать над снижением рисков для гражданского населения в ходе боевых действий.

Во вторник больница Аль-Ахли в секторе Газа подверглась ракетному удару. Минздрав анклава сообщил о гибели как минимум 500 мирных граждан. Армия обороны Израиля заявила, что не имеет отношения к случившемуся, по ее данным, к взрыву привел неудачный запуск ракеты движением "Исламский джихад".

Глава Палестинской национальной администрации (ПНА) Махмуд Аббас после удара по больнице отказался участвовать во встрече с президентом США Джо Байденом в среду в Аммане. Представитель Аббаса обвинил Израиль в "отвратительном преступлении". Вслед за этим власти Иордании отменили планировавшийся на среду саммит в Аммане с лидерами США, Египта и ПНА.

МИД Египта возложил ответственность за взрыв в больнице в секторе Газа на Израиль. Президент Ирана Ибрахим Раиси также обвинил Иерусалим. Жители стран Ближнего Востока и некоторых других регионов мира в среду вышли на протесты против Израиля из-за атаки на госпиталь.

7 октября базирующаяся в Газе радикальная группировка ХАМАС совершила кровопролитное нападение на юг Израиля. В ответ Армия обороны Израиля начала военную операцию против ХАМАС.

США Джо Байден Израиль сектор Газа
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