Белый дом готовит запрос на финансовую помощь Израилю и Украине

Москва. 19 октября. INTERFAX.RU - Администрация США готовит запрос на дополнительное финансирование, включающее миллиарды долларов для Израиля, Украины и обеспечения безопасности американских границ, сообщает The Hill со ссылкой на осведомленные источники.

По их словам, Белый дом направит запрос в Конгресс США позднее на этой неделе, после того как американский президент Джо Байден вернется из поездки в Израиль.

Как уточнил один из источников издания, данный запрос будет распространяться на целый год.

Президент США, выступая с речью в Тель-Авиве в среду, подтвердил, что планирует обратиться к Конгрессу с просьбой "о беспрецедентном пакете поддержки обороны Израиля".

При этом агентство Bloomberg сообщало, что Байден рассматривает дополнительный запрос примерно на $100 млрд, который также будет включать помощь Израилю и Украине наряду с финансированием безопасности границ США и помощью странам Индо-Тихоокеанского региона, включая Тайвань.

Белый дом прямо не заявлял, что будет стремиться объединить все эти области в одном запросе, хотя это может увеличить его шансы на прохождение в Конгрессе.

Ранее некоторые республиканцы в палате представителей открыто выступили против дополнительной помощи Украине, в то время как многие законодатели-республиканцы настаивали на пакете мер по обеспечению безопасности границ. Также законодатели от обеих партий выразили поддержку оказанию помощи Израилю после нападений ХАМАС.