Администрация Байдена планирует запросить $60 млрд для Украины

Москва. 19 октября. INTERFAX.RU - Белый дом может направить запрос в Конгресс США о финансовой помощи для Украины и Израиля уже в пятницу, сообщает NBC News со ссылкой на источники.

Как заявили собеседники телеканала, пакет дополнительного финансирования, вероятно, потребует для Украины $60 млрд, остальная часть запроса будет включать примерно $40 млрд на оказание помощи Израилю, Тайваню и на американо-мексиканской границе.

Белый дом прямо не заявлял, что будет стремиться объединить все эти области в одном запросе, хотя это может увеличить его шансы на прохождение в Конгрессе.

Ранее некоторые республиканцы в палате представителей открыто выступили против дополнительной помощи Украине, в то время как многие конгрессмены от Республиканской партии настаивали на пакете мер по обеспечению безопасности границ. Также законодатели как от Республиканской, так и от Демократической партий выступили за оказание помощи Израилю после нападений ХАМАСА.