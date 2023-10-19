Израиль нанес авиаудар по памятнику генерала Сулеймани на юге Ливана

Москва. 19 октября. INTERFAX.RU - Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла авиаудар по памятнику иранского генерала Касема Сулеймани в Ливане, сообщает Jerusalem Post.

"Израильский авиаудар в среду вечером пришелся на памятник бывшему командующему спецподразделением "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Касему Сулеймани близ Одайсе на юге Ливана", - пишет издание со ссылкой на ливанский телеканал "Аль-Маядин".

В свою очередь, ЦАХАЛ в своем телеграм-канале в ночь на четверг сообщил, что израильские военные "наносят удары по террористическим объектам "Хезболлы" в Ливане".

Ливанские СМИ отмечают, что удары пришлись между Кафар-Килой и Одайсе.

Согласно Jerusalem Post, ливанские СМИ также сообщали об израильском авиаударе близ Эн-Накуры, к северу от Рош-ха-Никры.

Армия обороны Израиля позже сообщила, что "за последние несколько часов ЦАХАЛ нанес удары по объектам, принадлежащим "Хезболле" вдоль границы с Ливаном".

Отмечается, что это стало ответом на нападения в среду.

"В числе пораженных целей - обращенный к морю наблюдательный пункт, с которого запускались противотанковые ракеты в направлении Рош-ха-Никры ", - заявили израильские военные.