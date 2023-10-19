L'Oreal в III квартале увеличила продажи на 4,4% до 10 млрд евро

Москва. 19 октября. INTERFAX.RU - Французская L'Oreal SA, один из крупнейших в мире производителей косметики, увеличила продажи в третьем квартале на 4,4% относительно того же периода прошлого года - до 10 млрд евро, сообщается в пресс-релизе компании.

Сопоставимые продажи выросли на 11,1%.

L'Oreal отметила, что повышение доходов было зафиксировано почти во всех подразделениях и во всех регионах присутствия.

Рост продаж в Европе в минувшем квартале составил 12,9% – до 3,25 млрд евро, в Северной Америке – на 5,5%, до 2,98 млрд евро, в Латинской Америке - на 24,9%, до 844,1 млн евро, в остальных регионах - на 12,4%, до 885,4 млн евро. В Северной Азии показатель упал на 15,1% до 2,05 млрд евро.

Доходы подразделения потребительских товаров повысились на 6,3% и составили 3,77 млрд евро. Продажи профессиональных средств увеличились на 1,4%, до 1,1 млрд евро, средств для ухода за кожей - на 23,1%, до 1,63 млрд евро. Продажи люксовой косметики сократились на 3,2%, до 3,5 млрд евро.

Котировки акций L'Oreal выросли на 0,8% в четверг, отчетность была опубликована после закрытия торгов. Капитализация компании с начала текущего года поднялась на 15,8% (до 204,2 млрд евро), в то время как фондовый индекс CAC 40 вырос на 6,9%.

L'Oreal производит косметику, духи, средства по уходу за кожей и волосами под 35 брендами, включая всемирно известные Yves Saint Laurent, Lancome, Garnier, Vichy, Maybelline, Giorgio Armani, Prada и Kiehl's.