Экс-премьер Израиля Барак возложил на Нетаньяху ответственность за нынешний кризис

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - Бывший премьер-министр Израиля Эхуд Барак возложил вину за эскалацию отношений страны с сектором Газа на нынешнего главу правительства Биньямина Нетаньяху. Он заявил об этом Spiegel.

По его мнению, именно Нетаньяху несет ответственность за неспособность предотвратить нападение движения ХАМАС на страну 7 октября. Барак назвал это нападение "величайшим провалом в истории Израиля" и добавил, что нынешнее правительство виновато в том, что не смогло защитить жизни граждан.

Он также считает, что Нетаньяху и его правительства в разные годы косвенно поощряли ХАМАС, поскольку не мешали "деньгам из Катара течь в сектор Газа".

Барак - видный израильский политик. Он был премьер-министром Израиля с 1999 года по 2001 год, а также в разные годы возглавлял МИД Израиля, внутриполитическое ведомство, Министерство обороны, руководил Генштабом ВС Израиля.

Израильская организация Lazar Institute совместно с Panel4All провели опрос, который показал, что 80% израильтян считают, что Нетаньяху должен публично взять на себя ответственность за ошибки, сделанные 7 октября. Данные опроса приводят израильские СМИ. Всего 8% опрошенных считают, что премьер-министр не должен этого делать.

Также 49% заявили, что с работой премьер-министра страны гораздо лучше справился бы лидер партии "Национальное единство" Бенни Ганц, тогда как Нетаньяху поддерживают только 28%.

Опрос провели 18-19 октября среди 510 респондентов.