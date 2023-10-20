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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 00:28

Минск подтвердил гибель трех граждан Белоруссии в результата нападения ХАМАС

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - МИД Белоруссии располагает данными о трех погибших в результате нападения на Израиль гражданах Белоруссии и еще трех выходцев из республики, сообщил пресс-секретарь министерства Анатолий Глаз.

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"Информация в постоянном режиме фиксируется и обновляется, поддерживается постоянный контакт с соотечественниками. По состоянию на настоящий момент у нас есть точная информация о трех наших погибших гражданах и трех выходцах из Беларуси, - сказал он. - К большому сожалению, в этом числе и гражданка Беларуси, о госпитализации которой после обстрела города Ашкелон ранее сообщали СМИ. В настоящее время осуществляется доставка ее тела в Беларусь к месту захоронения".

Он отметил, что посольства Белоруссии в Израиле и Египте находятся в постоянном контакте с российскими коллегами.

"Многие белорусы вылетели из Израиля регулярными российскими авиарейсами", - сказал Глаз.

В секторе Газа у Белоруссии нет дипломатического присутствия, республика во многом опирается на поддержку российских консульских служб "в части практической реализации эвакуации" граждан Белоруссии.

"Работа в этом направлении продолжается, однако ситуация остается сложной из-за трудностей с пересечением границы. Контактируем, консультируемся и оказываем взаимную помощь также и с другими коллегами по СНГ", - сказал Глаз.

Обострение палестино-израильского конфликта

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Хроника 07 – 20 октября 2023 годаОбострение палестино-израильского конфликта
Израиль Газа Анатолий Глаз ХАМАС Белоруссия Ашкелон МИД
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