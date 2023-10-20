Делегация Сената США прилетела в Саудовскую Аравию

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - Двухпартийная группа сенаторов США в пятницу прибыла в Саудовскую Аравию в рамках усилий по предотвращению разрастания конфликта между Израилем и палестинской группировкой ХАМАС, сообщает Bloomberg.

"Двухпартийная группа сенаторов США прибыла в Саудовскую Аравию в рамках поездки по региону, цель которой состоит в том, чтобы попытаться предотвратить превращение конфликта между Израилем и ХАМАС в более масштабную войну", - информирует агентство.

Группа из 10 сенаторов включает республиканца Джона Тьюна из Южной Дакоты, которого считают вторым по значимости лидером в Сенате, а также председателя Комитета по международным отношениям демократа Бена Кардина из Мэриленда. Также среди участников делегации есть несколько сенаторов из сенатского Комитета по ассигнованиям, который рассмотрит запрос Белого дома на дополнительное финансирование на более чем $100 млрд для Израиля и Украины.

Bloomberg напоминает, что это вторая поездка сенатской делегации в регион за недавнее время.

7 октября базирующаяся в Газе радикальная группировка ХАМАС совершила кровопролитное нападение на юг Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала военную операцию против ХАМАС.