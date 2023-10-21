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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:29

Глава израильского Минобороны сообщил о решении "Хезболлы" вступить в бой против Израиля

Глава израильского Минобороны сообщил о решении "Хезболлы" вступить в бой против Израиля
Фото: Fadel Itani/NurPhoto via Getty Images

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Ливанское шиитское движение "Хезболла" приняло решение вступить в конфликт против Израиля, заявил в субботу глава израильского Минобороны Йоав Галлант.

"Хезболла" решила участвовать в боях, мы заставляем ее платить за это высокую цену", - приводит The Times of Israel его слова в ходе посещения военной базы "Биранит" у границы с Ливаном.

Министр отметил, что ситуация станет еще сложнее, и военнослужащим нужно быть готовым к любому развитию обстановки.

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"Хезболла" неоднократно обстреливала ракетами и из огнестрельного оружия территорию Израиля. Так, в движении заявили в минувшую среду, что подвергли обстрелу три израильских военных поста возле границы с Ливаном. В свою очередь в ночь на пятницу Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удары по нескольким объектам "Хезболлы" в Ливане. В ЦАХАЛ указали, что эти действия стали ответом на ракетный обстрел со стороны "Хезболлы".

По данным The Times of Israel, за последние две недели "Хезболла" потеряла более 13 бойцов в ходе ответных ударов Израиля.

7 октября базирующаяся в Газе радикальная группировка ХАМАС совершила нападение на юг Израиля. В ответ ЦАХАЛ приступила к проведению военной операции против ХАМАС.

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Хроника 07 – 21 октября 2023 годаОбострение палестино-израильского конфликта
Израиль Хезболла
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