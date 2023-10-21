Российские туристы попали в аварию в Турции

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Два микроавтобуса с российскими туристами столкнулись в Турции на трассе Манавгат-Аланья, пятеро россиян госпитализированы, сообщает в субботу портал NNC Haber.

"Российские туристы следовали на микроавтобусах в отели Аланьи. На трассе D-400 Манавгат-Аланья произошло столкновение транспортных средств: один микроавтобус врезался в другой. Оба водителя и пятеро российских туристов доставлены в больницу, остальные россияне вернулись в отели", - пишет издание.

Как отмечает портал, большинство российских туристов, пострадавших в результате ДТП, отказались от госпитализации после оказанной на месте медицинской помощи.

На место аварии прибыла полиция, обстоятельства происшествия выясняются.