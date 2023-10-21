Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:29

Российские туристы попали в аварию в Турции

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Два микроавтобуса с российскими туристами столкнулись в Турции на трассе Манавгат-Аланья, пятеро россиян госпитализированы, сообщает в субботу портал NNC Haber.

"Российские туристы следовали на микроавтобусах в отели Аланьи. На трассе D-400 Манавгат-Аланья произошло столкновение транспортных средств: один микроавтобус врезался в другой. Оба водителя и пятеро российских туристов доставлены в больницу, остальные россияне вернулись в отели", - пишет издание.

Как отмечает портал, большинство российских туристов, пострадавших в результате ДТП, отказались от госпитализации после оказанной на месте медицинской помощи.

На место аварии прибыла полиция, обстоятельства происшествия выясняются.

Турция Аланья Анталья
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости
Обострение палестино-израильского конфликта

Гутерриш заявил, что нападение ХАМАС не оправдывает мер Израиля против Газы

Обострение палестино-израильского конфликта

Глава израильского Минобороны сообщил о решении "Хезболлы" вступить в бой против Израиля

Глава израильского Минобороны сообщил о решении "Хезболлы" вступить в бой против Израиля
Обострение палестино-израильского конфликта

Гуманитарная помощь начала поступать в сектор Газа через КПП "Рафах"

Обострение палестино-израильского конфликта

Власти Израиля призвали сограждан покинуть Египет и Иорданию

Власти Израиля призвали сограждан покинуть Египет и Иорданию

Что случилось этой ночью: суббота, 21 октября

Обострение палестино-израильского конфликта

США и Израиль начали обсуждать создание временного правительства в секторе Газа

Военная база США в иракском Курдистане подверглась атаке беспилотников

Глава Пентагона пообещал продолжить военные поставки Украине

Глава Пентагона пообещал продолжить военные поставки Украине

Ведущие банки США сократили порядка 20 тысяч рабочих мест с начала 2023 года

Ведущие банки США сократили порядка 20 тысяч рабочих мест с начала 2023 года

Что произошло за день: пятница, 20 октября

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });