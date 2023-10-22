МИД РФ подтвердил участие Лаврова в министерской встрече в формате "3+3" в Иране

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Глава МИД РФ Сергей Лавров в понедельник в Иране примет участие в министерской встрече в формате "3+3" (Азербайджан, Армения, Грузия, Иран, Россия и Турция), сообщила журналистам официальный представитель МИД России Мария Захарова.

"Подтверждаем запланированные на понедельник переговоры Лаврова в Тегеране", - сообщила она.

Ранее о планах проведения такой встречи сообщили иранские СМИ.

По их данным, на встрече будут обсуждены вопросы регионального сотрудничества в политической, экономической, транспортной, энергетической сферах, а также в области безопасности.

В ходе встречи планируется обсуждение азербайджано-армянского процесса нормализации.

Первая встреча в формате "3+3" состоялась в прошлом году в Москве без участия Грузии.