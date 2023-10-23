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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:40

В Белом доме заявили, что продолжат усилия, чтобы палестино-израильский конфликт не распространился

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - Президенты США Джо Байден, Франции Эммануэль Макрон, премьер-министры Канады Джастин Трюдо, Великобритании Риши Сунак, Италии Джорджия Мелони и канцлер Германии Олаф Шольц продолжат координировать усилия, чтобы не допустить распространения палестино-израильского конфликта, говорится в их совместном заявлении, текст которого публикует Белый дом.

"Лидеры договорились продолжать тесную дипломатическую координацию, в том числе с ключевыми партнерами в регионе, чтобы предотвратить распространение конфликта, сохранить стабильность на Ближнем Востоке и работать ради политического решения и прочного мира", - говорится в заявлении.

Кроме того, лидеры "призвали к соблюдению международного гуманитарного права, включая защиту гражданского населения".

Отмечается, что данное заявление сделано по итогам консультаций глав государств.

7 октября контролирующая Газу группировка ХАМАС совершила кровопролитное нападение на юг Израиля. В ответ Израиль начал военную операцию против ХАМАС. 19 октября министр обороны Израиля Йоав Галант заявил, что израильские войска вскоре могут войти в сектор Газа.

Хроника 07 – 23 октября 2023 годаОбострение палестино-израильского конфликта
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