Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:40

Ирак осудил атаки ополченцев на силы международной коалиции

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - Багдад выступает против нападений иракских ополченцев на базы, где размещены силы международной коалиции, включая военных США, сообщает в понедельник издание ОАЭ The National.

"Мы подтверждаем нашу позицию, что неприемлемы атаки на иракские базы, где, в частности, находятся штабы советников из международной коалиции", - заявил представитель иракских военных Яхья Расул.

Он напомнил, что эти военнослужащие находятся в Ираке по приглашению правительства, тренируют и консультируют иракские силы.

В свою очередь западные СМИ отмечают, что премьер-министр Ирака Мухаммед Шиа Ас-Судани распорядился укрепить режим безопасности для предотвращения дальнейших атак на базы, где находятся солдаты США и другие иностранные военнослужащие.

7 октября базирующаяся в Газе радикальная группировка ХАМАС напала на Израиль, убив более 1,4 тыс. человек и захватив более 200 заложников. В ответ Израиль начал военную операцию против ХАМАС.

После этого силы США в Ираке и Сирии неоднократно подвергались ударам беспилотниками и ракетами. Так, 18 октября стало известно, что объединение иракских военизированных групп, поддерживаемых Ираном и аффилированных с Корпусом Стражей Исламской революции, взяло на себя ответственность за атаку БПЛА по аэропорту "Харир", где базируются американские войска, на севере Ирака в провинции Эрбиль. Ополченцы заявили, что предприняли нападение для поддержки действий ХАМАС против Израиля.

В настоящее время в Ираке находятся около 2,5 тыс. военнослужащих США, в Сирии - 900.

Ирак
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

"Аргентинский Трамп" прошел во второй тур выборов президента страны

"Аргентинский Трамп" прошел во второй тур выборов президента страны

Власти КНР проводят проверки на предприятиях тайваньской Foxconn

Власти КНР проводят проверки на предприятиях тайваньской Foxconn

S&P вернуло рейтинг Греции на инвестиционный уровень

S&P вернуло рейтинг Греции на инвестиционный уровень

Brent подешевела до $91,12 за баррель

Что случилось этой ночью: понедельник, 23 октября

Рубль немного снижается относительно доллара и стабилен к юаню

Рубль немного снижается относительно доллара и стабилен к юаню
Обострение палестино-израильского конфликта

Военные Израиля нанесли удары по югу Ливана

Военные Израиля нанесли удары по югу Ливана
Обострение палестино-израильского конфликта

Глава Минобороны Израиля допустил, что операция в Газе займет до трех месяцев

Что произошло за день: воскресенье, 22 октября

Обострение палестино-израильского конфликта

Армия обороны Израиля по ошибке обстреляла пост египетских военных

Армия обороны Израиля по ошибке обстреляла пост египетских военных
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });