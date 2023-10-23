Ирак осудил атаки ополченцев на силы международной коалиции

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - Багдад выступает против нападений иракских ополченцев на базы, где размещены силы международной коалиции, включая военных США, сообщает в понедельник издание ОАЭ The National.

"Мы подтверждаем нашу позицию, что неприемлемы атаки на иракские базы, где, в частности, находятся штабы советников из международной коалиции", - заявил представитель иракских военных Яхья Расул.

Он напомнил, что эти военнослужащие находятся в Ираке по приглашению правительства, тренируют и консультируют иракские силы.

В свою очередь западные СМИ отмечают, что премьер-министр Ирака Мухаммед Шиа Ас-Судани распорядился укрепить режим безопасности для предотвращения дальнейших атак на базы, где находятся солдаты США и другие иностранные военнослужащие.

7 октября базирующаяся в Газе радикальная группировка ХАМАС напала на Израиль, убив более 1,4 тыс. человек и захватив более 200 заложников. В ответ Израиль начал военную операцию против ХАМАС.

После этого силы США в Ираке и Сирии неоднократно подвергались ударам беспилотниками и ракетами. Так, 18 октября стало известно, что объединение иракских военизированных групп, поддерживаемых Ираном и аффилированных с Корпусом Стражей Исламской революции, взяло на себя ответственность за атаку БПЛА по аэропорту "Харир", где базируются американские войска, на севере Ирака в провинции Эрбиль. Ополченцы заявили, что предприняли нападение для поддержки действий ХАМАС против Израиля.

В настоящее время в Ираке находятся около 2,5 тыс. военнослужащих США, в Сирии - 900.