Китай в январе-сентябре увеличил добычу угля на 3%

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - Производство угля в Китае в январе-сентябре 2023 года выросло на 3% относительно того же периода прошлого года и достигло 3,44 млрд тонн, свидетельствуют данные Государственного статистического управления.

В том числе в прошлом месяце в стране было добыто 390 млн тонн угля, что на 0,4% превысило показатель за сентябрь 2022 года.

КНР за три квартала импортировал 347,65 млн тонн угля, что на 73,1% больше прошлогоднего показателя, приводит данные ведомства агентство "Синьхуа".

При этом в сентябре поставки из-за рубежа составили 42,14 млн тонн угля по сравнению с рекордными 44,33 млн тонн месяцем ранее.