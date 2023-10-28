Байден считает, что удары США по объектам в Сирии соответствуют уставу ООН

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - Президент США Джо Байден заявил Конгрессу, что нанесенные американскими вооруженными силами удары по объектам в Сирии "соответствуют международному праву и уставу ООН".

"Соединенные Штаты предприняли эти необходимые и соразмерные действия в соответствии с международным правом и в порядке осуществления неотъемлемого права США на самооборону, отраженного в статье 51 устава ООН", - говорится в письме президента лидерам обеих палат Конгресса, опубликованного Белым домом.

Байден отметил, что "группы ополченцев, связанные с Корпусом стражей исламской революции Ирана (КСИР)", с 17 октября "совершили серию нападений на персонал и объекты Соединенных Штатов в Ираке и Сирии".

Он подчеркнул, что "Соединенные Штаты готовы предпринять дальнейшие действия, по мере необходимости и уместности, для устранения дальнейших угроз или нападений".

Ранее министр обороны США Ллойд Остин сообщил, что вооруженные силы США по приказу Байдена "нанесли удары в целях самообороны по двум объектам на востоке Сирии, используемым КСИР и связанными с ним группировками".

При этом Остин добавил, что эти удары не связаны с продолжающимся конфликтом между Израилем и ХАМАС.

По его словам, США не стремятся к конфликту и не имеют желания участвовать в дальнейших военных действиях.

"Если нападения доверенных лиц Ирана на американские войска продолжатся, мы без колебаний примем дальнейшие необходимые меры для защиты нашего народа", - подчеркнул глава Пентагона.