Израиль нанес авиаудары по 150 целям в Газе

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Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - Минувшей ночью авиация армии обороны Израиля нанесла удары по 150 целям в секторе Газа, сообщила армейская пресс-служба.

Объектами ударов стали используемые боевиками подземные туннели, боевые площадки и другая подземная инфраструктура, говорится в сообщении.

Издание "Гаарец", ссылаясь на жителей анклава, пишет, что минувшей ночью израильские обстрелы были самыми интенсивными за три недели боевых действий.

По словам собеседников газеты, по восточной части Газы, особенно по северному сектору, от лагеря беженцев Джабалия до Бет-Лахии и Бет-Хануна, велись непрекращающиеся бомбардировки.

Еще предстоит выяснить, сколько людей погибло в результате этих ночных ударов, поскольку связь с медицинскими бригадами на местах была прервана. Медики также не смогли добраться до места взрывов из-за продолжающихся массированных атак, пишет "Гаарец".

В то же время, по данным израильских СМИ, в результате ночных атак был ликвидирован глава так называемой воздушной группировки палестинского движения ХАМАС Иссам Абу Рукбе.

Как утверждают израильские военные, он отвечал за управление беспилотниками, парапланами, системами воздушного обнаружения и противовоздушной обороной.