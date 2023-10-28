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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:20

Эрдоган заявил, что главный виновник событий в Газе - это Запад

Эрдоган заявил, что главный виновник событий в Газе - это Запад
Фото: Burak Kara/Getty Images

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в субботу назвал страны Запада главной причиной кризиса на Ближнем Востоке.

Выступив в субботу на многотысячном митинге в поддержку палестинцев в Стамбуле, он обвинил Израиль в "военных преступлениях" в секторе Газа, и добавил, что западные страны "мобилизуют политиков, СМИ для легитимации убийства невинных жителей Газы". В то же время Эрдоган выступил с утверждением, что Израиль - "пешка", которой пожертвуют в случае необходимости. Высказывания президента Турции приводит агентство "Анадолу".

В свою очередь МИД Саудовской Аравии выступил с осуждением наземных действий Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в анклаве.

Между тем, в субботу в ЦАХАЛ вновь призвали палестинцев в целях безопасности перебраться на юг сектора Газа.

"Это настоятельный совет военных. Для приоритетного обеспечения вашей безопасности мы призываем всех жителей севера сектора Газа и города Газа временно уйти на юг", - приводят западные СМИ слова представителя ЦАХАЛ Даниэля Хагари.

7 октября базирующаяся в Газе радикальная группировка ХАМАС совершила нападение на Израиль. В ответ ЦАХАЛ начала военную операцию против ХАМАС.

В субботу министр обороны Израиля Йоав Галлант объявил, что ЦАХАЛ приступила к новому этапу операции против ХАМАС.

Хроника 07 – 28 октября 2023 годаОбострение палестино-израильского конфликта
Турция Израиль ХАМАС
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