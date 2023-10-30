Байден и президент Египта обсудили ситуацию в секторе Газа

Москва. 30 октября. INTERFAX.RU - Президент США Джо Байден обсудил с главой Египта Абделем Фаттахом ас-Сиси ситуацию в Газе и важность защиты мирного населения, сообщает Белый дом.

"Они также обсудили важность защиты жизней гражданского населения, соблюдения норм международного гуманитарного права и обеспечения того, чтобы палестинцы в Газе не были перемещены в Египет или любую другую страну", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Байден проинформировал президента Египта об усилиях США "по обеспечению того, чтобы региональные субъекты не расширяли конфликт в Газе, а также о продолжающихся усилиях по обеспечению освобождения заложников".

"Президент Байден и президент ас-Сиси подтвердили свою приверженность совместной работе по созданию условий для прочного и устойчивого мира на Ближнем Востоке, включая создание Палестинского государства", - сообщили в Белом доме.

Кроме того, два лидера "обязались значительно ускорить и увеличить объем помощи, поступающей в Газу".