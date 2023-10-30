Власти ЕС не связывают с санкциями повышение Болгарией тарифа на транзит газа РФ

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Москва. 30 октября. INTERFAX.RU - Решение правительства Болгарии увеличить тариф на транзит российского газа является чисто национальной мерой и не связано с вводившимися ЕС санкциями в отношении РФ, заявил официальный представитель Еврокомиссии (ЕК) Тим Макфи.

"Европейская комиссия принимает к сведению эту недавнюю меру Болгарии, касающуюся импорта газа. Мы находимся в контакте с Болгарией и другими затронутыми странами с целью уточнения и оценки потенциальных последствий этой меры", - сообщил пресс-секретарь в понедельник на брифинге в Брюсселе.

Относительно использования дополнительных доходов Болгарии от транзита газа Макфи сказал: "Что касается назначения сборов от этого тарифа, это вопрос к болгарским властям, потому что речь идет о национальной мере".

Он отвечал на вопросы, связанные с заявлением болгарского премьер-министра Николая Денкова о том, что повышение тарифа на транзит российского газа, предназначающегося Сербии, Северной Македонии и Венгрии, осуществляется якобы в соответствии с санкциями ЕС в отношении России.

"Я повторяю: это национальная мера. (...) Что касается мер, принимаемых союзом, мы неоднократно заявляли в прошлом, что такие санкции являются предметом единогласного решения 27 государств", - продолжил представитель ЕК.

В ответ на дополнительный вопрос, предусматривает ли режим санкций Евросоюза против РФ подобную меру с целью снизить российские доходы от экспорта газа, пресс-секретарь заявил: "Нет". Он пояснил, что санкции ЕС распространяются на такие ископаемые энергоносители, как нефть, уголь, "но нет ничего связанного с импортом газа".

В середине октября парламент Болгарии ввел сбор в размере 20 левов (примерно 10 евро) за мегаватт/час (около $111 на тысячу кубометров газа) за транзит российского газа по своей территории. Ответственными за уплату пошлины являются импортеры и газотранспортные организации. Аналогичный сбор вводится и для СПГ. Закон вступил в силу 13 октября.

На прошлой неделе президент Болгарии Румен Радев обратился в Конституционный суд с просьбой дать заключение на этот закон. Как отмечалось в сообщении на сайте главы государства, оспариваемая норма не соответствуют принципу законности налогов и сборов, поскольку изначально неясна правовая природа введенного "сбора" и является ли он "налогом", "сбором" или "пошлиной". Также, по мнению юристов президента, акт нарушает ряд конституционных прав, включая право собственности, свободу предпринимательства и верховенство закона.

Радев напоминает, что страны-члены ЕС являются участниками таможенного союза и между ними невозможны не только взаимные пошлины, но и сборы, приравненные к пошлине. И даже санкционный режим не допускает введения индивидуальных дополнительных санкций. Принятие закона приводит к неприемлемому риску декапитализации и банкротства компании "Булгартрансгаз", говорится в иске.