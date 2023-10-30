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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:59

ВКС РФ нанесли удары по объектам боевиков в сирийской провинции Идлиб

Москва. 30 октября. INTERFAX.RU - ВКС России нанесли авиационные удары по объектам незаконных вооруженных формирований, причастных к обстрелам позиций сирийских правительственных войск, сообщил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в САР контр-адмирал Вадим Кулить.

"Поражены пункты управления боевиков в районах населенных пунктов Инкзик и Баб Аллах провинции Идлиб", - сказал Кулить на брифинге в понедельник.

По его информации, "за прошедшие сутки в Идлибской зоне деэскалации зафиксировано три обстрела позиций сирийских правительственных войск со стороны террористических группировок "Джабхат Ан-Нусра" и "Исламская партия Туркестана" (обе группировки запрещены в РФ): в провинции Алеппо - один обстрел, в провинции Идлиб - два обстрела".

Кулить сообщил также, что авиация международной антитеррористической коалиции во главе с США продолжает создавать опасные ситуации в небе Сирии, осуществляя полеты с нарушением воздушного пространства Сирии.

"В районе Эт-Танф за сутки зафиксировано 12 нарушений тремя парами истребителей F-15, двумя парами истребителей F-16, и двумя многоцелевыми беспилотными летательными аппаратами MQ-1C коалиции", - сказал контр-адмирал.

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