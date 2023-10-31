Токио выразил протест из-за предполагаемого нарушения воздушного пространства вертолетом РФ

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Москва. 31 октября. INTERFAX.RU - Власти Японии выразили Москве протест в связи с тем, что, российский вертолет, по утверждению Токио, нарушил воздушное пространство Японии, сообщает агентство "Киодо" со ссылкой на Минобороны страны.

По этим данным, вертолет, который, по мнению японского оборонного ведомства, принадлежал РФ, вошел в воздушное пространство Японии над полуостровом Немуро, который находится на северо-востоке самого северного острова страны Хоккайдо. Инцидент произошел во вторник около 12:44 по местному времени (06:44 мск).

После этого Воздушные силы самообороны Японии подняли в воздух истребители для сопровождения вертолета. Позже Токио выразил Москве протест по дипломатическим каналам.