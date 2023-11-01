Фондовые индексы США выросли во вторник, но завершили октябрь снижением

Москва. 1 ноября. INTERFAX.RU - Фондовые индексы США выросли в последний день октября, но месяц завершили в минусе.

Dow Jones Industrial Average потерял в октябре 1,4%, S&P 500 - 2,2%, Nasdaq Composite - 2,8%. Все три индекса упали по итогам третьего месяца подряд, причем для Dow Jones этот октябрь стал наихудшим с 2020 года, отмечает MarketWatch.

Внимание трейдеров направлено на заседание Федеральной резервной системы (ФРС), итоги которого будут подведены 1 ноября. Инвесторы уверены, что американский ЦБ на этом заседании сохранит неизменной базовую процентную ставку - на уровне 5,25-5,5% годовых.

В то же время они полагают, что Федрезерв оставит открытой возможность еще одного ее повышения до конца года.

"ФРС по-прежнему боится ослабить бдительность слишком рано, учитывая, что не может добиться цели по инфляции в последние несколько лет, - отмечает главный экономист Comerica Bank Билл Адамс. - В среду руководство ЦБ, вероятно, даст понять, что готово вновь поднять ставку, если инфляция в США отклонится от текущей нисходящей траектории".

Решения ФРС по итогам заседания будут обнародованы в среду в 21:00 по Москве, а в 21:30 по Москве начнется пресс-конференция главы американского ЦБ Джерома Пауэлла.

Статданные, обнародованные во вторник, показали падение потребительского доверия в Штатах на фоне повышенной инфляции, роста процентных ставок, а также ближневосточного конфликта.

Индекс потребительского доверия в США, рассчитываемый исследовательской организацией Conference Board, в октябре упал до минимальных за пять месяцев 102,6 пункта с 104,3 пункта в сентябре.

Главный экономист Conference Board Дана Питерсон отметила, что американских потребителей по-прежнему тревожит рост цен в целом, а также на продукты питания и бензин в частности.

"Потребители также высказывали обеспокоенность политической ситуацией и ростом процентных ставок. Опасения, связанные с войной и конфликтами, увеличились на фоне напряженности на Ближнем Востоке", - заявила Питерсон.

Стоимость акций Pinterest Inc. подскочила на 19% по итогам торгов во вторник после почти 16%-го скачка днем ранее. Компания, владеющая популярным интернет-сервисом визуальных закладок, зафиксировала чистую прибыль в третьем квартале 2023 года против убытка годом ранее, увеличив выручку на 11%.

Бумаги Caterpillar Inc. подешевели на 6,7%, несмотря на сильные результаты компании за минувший квартал. Производитель оборудования для дорожного строительства и горнодобывающей промышленности увеличил чистую прибыль в третьем квартале 2023 года на 37%, выручку - на 12%. Скорректированная прибыль и выручка Caterpillar превзошли прогнозы рынка. Хуже ожиданий оказалась только выручка в сегменте оборудования для добывающих отраслей.

Caterpillar заявила, что в четвертом квартале ее выручка будет "немного выше", чем годом ранее. Консенсус-прогноз опрошенных FactSet экспертов предполагает рост этого показателя на 5,1%.

Капитализация Amgen Inc. опустилась на 2,9% к закрытию рынка. Чистая прибыль этой биотехнологической компании в третьем квартале упала на 19%, а ее выручка не оправдала прогнозов рынка.

Бумаги JetBlue Airways Corp. упали в цене на 10,5%. Результаты авиакомпании за третий квартал, а также ее прогноз на четвертый оказались хуже ожиданий рынка.

Стоимость акций Ford Motor Co. выросла на 1,4% вслед за повышением рейтинга компании агентством S&P Global до "BBB-" с "BB+". Агентство вернуло автопроизводителю рейтинг инвестиционного уровня, объяснив это повышением рентабельности операций и финансовой гибкости компании.

Капитализация Charles Schwab Corp., работающей в сфере финансовых и брокерских услуг, поднялась на 2,5% на информации о том, что компания начала ранее объявленное сокращение рабочих мест с целью снижения расходов.

Цена акций WeWork Inc. упала на 11,6% по итогам торгов. Газета The Wall Street Journal сообщила со ссылкой на информированные источники, что этот коворкинговый сервис намерен объявить о банкротстве. По данным источников, WeWork подаст заявление в суд в соответствии со статьей 11 Кодекса о банкротстве США уже на следующей неделе.

Индекс Dow Jones Industrial Average по данным на закрытие рынка во вторник вырос на 123,91 пункта (0,38%) и составил 33052,87 пункта.

Значеине Standard & Poor's 500 увеличилось на 26,98 пункта (0,65%) - до 4193,8 пункта.

Nasdaq Composite поднялся на 61,75 пункта (0,48%) и составил 12851,24 пункта.