Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:59

Китайский промышленный PMI указал на спад активности впервые с июля

Москва. 1 ноября. INTERFAX.RU - Индекс менеджеров по закупкам (PMI) в промышленном секторе Китая упал в октябре, опустившись ниже отметки, отделяющей рост активности от ее снижения впервые с июля.

Значение индекса уменьшилось до 49,5 пункта с 50,6 пункта в сентябре, говорится в отчете Caixin Media Co. and S&P Global, рассчитывающих PMI.

Значение индекса ниже 50 пунктов говорит о спаде активности в промышленном секторе.

Консенсус-прогноз экспертов, который приводит Trading Economics, предполагал, что PMI повысится до 50,8 пункта.

"Настрой промышленного сектора нельзя назвать хорошим, - отмечает главный экономист Caixin Insight Group Ван Чжэ. - Мы видим сигналы того, что экономика КНР уже прошла свое дно, однако почва для восстановления не слишком твердая".

Объем китайского экспорта снизился в октябре четвертый месяц подряд, а импорт уменьшился впервые с июля, говорится в отчете. Индикатор занятости говорит о спаде в этой сфере, а рост объема новых заказов замедляется.

Официальный PMI в перерабатывающей промышленности КНР за октябрь, значение которого было опубликовано во вторник Государственным статистическим управлением (ГСУ) Китая, снизился до 49,5 пункта с 50,2 пункта месяцем ранее.

Китай
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Египет примет до 400 иностранных граждан из сектора Газа

Обострение палестино-израильского конфликта

ЦАХАЛ с 7 октября нанес удары по 11 тыс. целей в секторе Газа

ЦАХАЛ с 7 октября нанес удары по 11 тыс. целей в секторе Газа

Brent подорожала до $85,25 за баррель после падения котировок днем ранее

Brent подорожала до $85,25 за баррель после падения котировок днем ранее

Что случилось этой ночью: среда, 1 ноября

Обострение палестино-израильского конфликта

Байден готов наложить вето на законопроект палаты представителей о помощи Израилю

Байден готов наложить вето на законопроект палаты представителей о помощи Израилю

Сенат США утвердил назначение экс-главы Минфина Джека Лью новым послом в Израиле

Сенат США утвердил назначение экс-главы Минфина Джека Лью новым послом в Израиле

Пошлина на экспорт пшеницы из РФ с 1 ноября снизилась на 14,1%

Пошлина на экспорт пшеницы из РФ с 1 ноября снизилась на 14,1%

Астронавты NASA в среду выйдут в открытый космос с МКС для монтажных работ

Обострение палестино-израильского конфликта

ЦАХАЛ сообщил о захвате укрепрайона и гибели 50 хамасовцев

ЦАХАЛ сообщил о захвате укрепрайона и гибели 50 хамасовцев
Обострение палестино-израильского конфликта

Представитель ХАМАС пообещал отпустить заложников без израильского гражданства

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });