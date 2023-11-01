Китайский промышленный PMI указал на спад активности впервые с июля

Москва. 1 ноября. INTERFAX.RU - Индекс менеджеров по закупкам (PMI) в промышленном секторе Китая упал в октябре, опустившись ниже отметки, отделяющей рост активности от ее снижения впервые с июля.

Значение индекса уменьшилось до 49,5 пункта с 50,6 пункта в сентябре, говорится в отчете Caixin Media Co. and S&P Global, рассчитывающих PMI.

Значение индекса ниже 50 пунктов говорит о спаде активности в промышленном секторе.

Консенсус-прогноз экспертов, который приводит Trading Economics, предполагал, что PMI повысится до 50,8 пункта.

"Настрой промышленного сектора нельзя назвать хорошим, - отмечает главный экономист Caixin Insight Group Ван Чжэ. - Мы видим сигналы того, что экономика КНР уже прошла свое дно, однако почва для восстановления не слишком твердая".

Объем китайского экспорта снизился в октябре четвертый месяц подряд, а импорт уменьшился впервые с июля, говорится в отчете. Индикатор занятости говорит о спаде в этой сфере, а рост объема новых заказов замедляется.

Официальный PMI в перерабатывающей промышленности КНР за октябрь, значение которого было опубликовано во вторник Государственным статистическим управлением (ГСУ) Китая, снизился до 49,5 пункта с 50,2 пункта месяцем ранее.