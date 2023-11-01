Посол ОАЭ в России заявил, что страна намерена фокусироваться на вопросах устойчивого развития

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Москва. 1 ноября. INTERFAX.RU - ОАЭ и далее будут концентрироваться на повестке дня в области устойчивого развития и будут извлекать пользу из возможностей в этой сфере, заявил в среду посол Объединенных Арабских Эмиратов в РФ доктор Мохаммед Ахмед аль Джабер.

На вечере, посвящённом предстоящей COP-28, он напомнил, что именно ОАЭ принимают в этом году 28-ю Конференцию Сторон (РКИК ООН) COP 28 в ноябре-декабре в Expo City Dubai.

"ОАЭ продвигаются вперед, консолидируя достижения и повышая наши амбиции в области изменения климата. Мы планируем совершить еще больший скачок в развитии и продолжить концентрироваться на устойчивой повестке дня. И извлекать пользу из открывающихся возможностей в этой области, чтобы нынешнее и будущие поколения могли получить приемущество", - сказал аль Джабер.

По его словам, при помощи этой базы "мы откроем новые пути для быстрого отслеживания справедливого и упорядоченного энергетического перехода, а также исправим недостатки в вопросах климатического финансирования путем преобразования финансовой архитектуры и обеспечения более широких обязательств и действий частного сектора".

Он также напомнил, что шейх Мохамед бен Заид Аль Нахайян объявил 2023 год "Годом устойчивого развития".

"Мы фокусируемся на экологической устойчивости, вдохновляя коллективные действия посредством общенациональной приверженности устойчивым практикам. Это соответствует Национальной Стратегии ОАЭ и Стратегической инициативе Net Zero 2050 - нашей национальной инициативы по достижению нулевых выбросов", - сказал посол.

"Приоритетами ОАЭ на COP 28 являются сохранение цели глобального потепления на уровне 1,5 градуса по Цельсию и ускорение энергетического перехода", - отметил аль Джабер.

Он также подчеркнул: "Потенциал нашего взаимодействия только набирает обороты, особенно по мере того, как потенциал сотрудничества в борьбе с изменением климата становится все более очевидным. Вместе с Россией и остальным миром мы можем изменить мир к лучшему, защищая и восстанавливая наши экосистемы.

"СOP 28 - это наш момент. Это наша возможность. Давайте воспользуемся ею вместе. Давайте объединимся, давайте действовать, давайте добиваться успеха", - сказал аль Джабер.

"Мы еще раз рады видеть, что вы сегодня предпринимаете действия в области климатической повестки, и с нетерпением ждем встречи с вами в Дубае в ноябре-декабре этого года", - резюмировал посол.