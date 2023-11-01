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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:21

КНДР закроет посольства в ряде стран мира

Москва. 1 ноября. INTERFAX.RU - Власти КНДР приняли решение о закрытии посольств в ряде стран мира, сообщают в среду международные СМИ со ссылкой на южнокорейское министерство по делам объединения.

По их данным, мера, в частности, коснется диппредставительств КНДР в Испании, многих странах Африки, а также миссии в Гонконге.

Наблюдатели полагают, что причиной стала экономия средств - количество северокорейских диппредставительств в мире вскоре может быть сокращено на четверть.

КНДР
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