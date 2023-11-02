ВКС России нанесли удары по объектам боевиков в сирийской провинции Идлиб

Москва. 2 ноября. INTERFAX.RU - ВКС России нанесли авиационные удары по объектам незаконных вооруженных формирований, причастных к обстрелам позиций сирийских правительственных войск, заявил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в САР контр-адмирал Вадим Кулить.

"В районах населенных пунктов Кансафра и Айн-Шиб провинции Идлиб поражены опорный пункт и подземное укрытие боевиков", - сообщил Кулить на брифинге.

Он сообщил также, что авиация так называемой международной антитеррористической коалиции во главе с США продолжает создавать опасные ситуации в небе Сирии, осуществляя полеты с нарушением воздушного пространства Сирии.

"В районе Эт-Танф за сутки зафиксировано 13 нарушений тремя парами истребителей F-15, двумя парами истребителей F-16, парой истребителей Typhoon и многоцелевым беспилотным летательным аппаратом MQ-1C коалиции", - сказпл контр-адмирал.

Подобными действиями коалиция создает опасные предпосылки авиационных инцидентов и происшествий, а также обостряет обстановку в воздушном пространстве Сирии, подчеркнул Кулить.