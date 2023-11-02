PayPal увеличил выручку на 8% в III квартале

Москва. 2 ноября. INTERFAX.RU - Американская платежная система PayPal Holdings в третьем квартале 2023 года повысила выручку на 8% и сократила чистую прибыль на 19%, при этом скорректированная прибыль и выручка оказались лучше прогнозов рынка.

Как сообщается в пресс-релизе PayPal, выручка в июле-сентябре выросла до $7,42 млрд против $6,85 млрд годом ранее.

Чистая прибыль составила $1,02 млрд, или $0,93 в расчете на акцию, по сравнению с $1,33 млрд, или $1,15 на акцию, за аналогичный период прошлого года.

Скорректированная прибыль составила $1,30 на акцию.

Аналитики, опрошенные FactSet, в среднем прогнозировали скорректированную прибыль на уровне $1,23 на акцию при выручке в $7,39 млрд.

Общий объем платежей на платформах компании увеличился на 15% до $387,7 млрд. Без учета колебаний валютных курсов показатель повысился на 13%. Число обработанных транзакций выросло на 11% до 6,3 млрд. Тем временем число активных аккаунтов в системе PayPal за год сократилось на 4 млн до 428 млн.

По итогам четвертого квартала компания рассчитывает увеличить выручку на 6-7% до $7,81-7,89 млрд, и получить скорректированную прибыль в размере около $1,36 на акцию. Консенсус-прогноз предусматривает скорректированную прибыль в $1,4 на акцию при выручке в $7,98 млрд.

PayPal также сообщила о назначении Джейми Миллера главным финансовым директором. Он вступит в должность 6 ноября. Ранее Миллер занимал пост финдиректора аудиторской компании EY.

Котировки акций PayPal выросли на дополнительных торгах в среду на 3,9% после публикации отчетности. С начала года капитализация компании уменьшилась на 27,5% до $56,88 млрд.