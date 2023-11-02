Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 06:13

PayPal увеличил выручку на 8% в III квартале

Москва. 2 ноября. INTERFAX.RU - Американская платежная система PayPal Holdings в третьем квартале 2023 года повысила выручку на 8% и сократила чистую прибыль на 19%, при этом скорректированная прибыль и выручка оказались лучше прогнозов рынка.

Как сообщается в пресс-релизе PayPal, выручка в июле-сентябре выросла до $7,42 млрд против $6,85 млрд годом ранее.

Чистая прибыль составила $1,02 млрд, или $0,93 в расчете на акцию, по сравнению с $1,33 млрд, или $1,15 на акцию, за аналогичный период прошлого года.

Скорректированная прибыль составила $1,30 на акцию.

Аналитики, опрошенные FactSet, в среднем прогнозировали скорректированную прибыль на уровне $1,23 на акцию при выручке в $7,39 млрд.

Общий объем платежей на платформах компании увеличился на 15% до $387,7 млрд. Без учета колебаний валютных курсов показатель повысился на 13%. Число обработанных транзакций выросло на 11% до 6,3 млрд. Тем временем число активных аккаунтов в системе PayPal за год сократилось на 4 млн до 428 млн.

По итогам четвертого квартала компания рассчитывает увеличить выручку на 6-7% до $7,81-7,89 млрд, и получить скорректированную прибыль в размере около $1,36 на акцию. Консенсус-прогноз предусматривает скорректированную прибыль в $1,4 на акцию при выручке в $7,98 млрд.

PayPal также сообщила о назначении Джейми Миллера главным финансовым директором. Он вступит в должность 6 ноября. Ранее Миллер занимал пост финдиректора аудиторской компании EY.

Котировки акций PayPal выросли на дополнительных торгах в среду на 3,9% после публикации отчетности. С начала года капитализация компании уменьшилась на 27,5% до $56,88 млрд.

PayPal
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Что случилось этой ночью: четверг, 2 ноября

Обострение палестино-израильского конфликта

Байден выступил за приостановку боевых действий между Израилем и ХАМАС

Байден выступил за приостановку боевых действий между Израилем и ХАМАС
Обострение палестино-израильского конфликта

Почти 200 человек стали жертвами ударов Израиля по лагерю палестинских беженцев

В Пентагоне заявили о неудавшемся испытании МБР Minuteman III

В Пентагоне заявили о неудавшемся испытании МБР Minuteman III

Во Франции бизнесмену Кузьмичеву предъявили обвинения в налоговом мошенничестве

Астронавты NASA вернулись на борт МКС после выполнения наружных монтажных работ

Астронавты NASA вернулись на борт МКС после выполнения наружных монтажных работ

Досрочные парламентские выборы в Сербии пройдут 17 декабря

Китай обсуждает с "Газпромом" ускорение поставок газа с Дальнего Востока РФ

Китай обсуждает с "Газпромом" ускорение поставок газа с Дальнего Востока РФ
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });