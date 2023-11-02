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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 06:13

Бразилия усилит безопасность в аэропортах в рамках борьбы с преступностью

Москва. 2 ноября. INTERFAX.RU - Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва распорядился усилить безопасность в аэропортах и портах страны в целях борьбы с преступными группировками, передает агентство Associated Press.

"Мы пришли к очень серьёзной ситуации (...) и приняли это решение, чтобы федеральное правительство активно принимало участие и оказывало помощь штатам в борьбе с организованной преступностью", - сказал Лула да Силва на пресс-конференции после подписания соответствующего указа.

Согласно указу, более 3,6 тыс. военнослужащих, включая ВМС и ВВС, будут размещены дополнительно в портах Рио-де-Жанейро и в Сан-Паулу, а также в международных аэропортах этих городов, для усиления патрулирования и наблюдения за безопасностью.

Эта мера является частью более масштабного плана нынешнего бразильского правительства, который также предполагает увеличение численности полиции в Рио-де-Жанейро, улучшение качества сотрудничества между разными подразделениями в правоохранительных органах, а также - инвестиции в современные технологии для сбора информации.

Проблемы общественной безопасности власти в Бразилии пытаются решить долгие годы, и действующий глава государства Лула да Силва считает это одним из самых важных приоритетов своей работы. Деятельность в этом направлении он ведет с момента вступления в должность президента.

Бразилия
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