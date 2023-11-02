Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 06:13

В Армении задержаны планировавшие совершить теракты в зданиях госорганов

Москва. 2 ноября. INTERFAX.RU - Служба национальной безопасности Армении сообщила об обезвреживании группы, планировавшей совершение терактов в зданиях государственных служб.

"В результате комплексных оперативно-розыскных мероприятий и оперативных мероприятий, проведенных сотрудниками следственного управления, управления по охране конституционного строя и борьбы с терроризмом Службы национальной безопасности, выявлен случай подготовки организованной группой террористического акта", - заявили в пресс-службе СНБ Армении в четверг.

В СНБ заявили, что установленные следствием пять человек, а также группа лиц, чьи личности пока не выявлены, в 2023 году запланировали совершить взрывы, а также захватить и удерживать здания государственного значения, планировали убийство гражданского лица с целью воспрепятствования деятельности органов государственной власти, однако готовящееся преступление было раскрыто.

В спецслужбе отметили, что пять человек арестованы.

В результате проведенных обысков, сообщили в пресс-службе, обнаружено оружие, боеприпасы, сигнальное взрывное устройство, одна сигнальная ракетная установка с двумя головками, электронные носители, неиспользованные телефонные карты операторов Армении и России, солнечная батарея, зашифрованная документация.

"Изучив материалы, выяснилось, что готовившаяся террористическая операция называлась "Северный листопад", для успешного проведения и вовлечения в террористическую операцию более широких масс планировалось создать украинские, молдавские телеграм-каналы под названием "Восстание национального спасения". Для успешного осуществления преступной деятельности также планировалось заранее закупить средства первой медпомощи, а также вывезти в Грузию семьи членов преступной группировки", - заявили в СНБ.

Сообщается, что оперативно-розыскные мероприятия продолжаются.

Армения
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Межпланетная станция "Люси" встретилась с первым астероидом на своем пути к Юпитеру

Межпланетная станция "Люси" встретилась с первым астероидом на своем пути к Юпитеру

Что случилось этой ночью: четверг, 2 ноября

Обострение палестино-израильского конфликта

Байден выступил за приостановку боевых действий между Израилем и ХАМАС

Байден выступил за приостановку боевых действий между Израилем и ХАМАС
Обострение палестино-израильского конфликта

Почти 200 человек стали жертвами ударов Израиля по лагерю палестинских беженцев

В Пентагоне заявили о неудавшемся испытании МБР Minuteman III

В Пентагоне заявили о неудавшемся испытании МБР Minuteman III

Во Франции бизнесмену Кузьмичеву предъявили обвинения в налоговом мошенничестве

Астронавты NASA вернулись на борт МКС после выполнения наружных монтажных работ

Астронавты NASA вернулись на борт МКС после выполнения наружных монтажных работ
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });