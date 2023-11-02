В Армении задержаны планировавшие совершить теракты в зданиях госорганов

Москва. 2 ноября. INTERFAX.RU - Служба национальной безопасности Армении сообщила об обезвреживании группы, планировавшей совершение терактов в зданиях государственных служб.

"В результате комплексных оперативно-розыскных мероприятий и оперативных мероприятий, проведенных сотрудниками следственного управления, управления по охране конституционного строя и борьбы с терроризмом Службы национальной безопасности, выявлен случай подготовки организованной группой террористического акта", - заявили в пресс-службе СНБ Армении в четверг.

В СНБ заявили, что установленные следствием пять человек, а также группа лиц, чьи личности пока не выявлены, в 2023 году запланировали совершить взрывы, а также захватить и удерживать здания государственного значения, планировали убийство гражданского лица с целью воспрепятствования деятельности органов государственной власти, однако готовящееся преступление было раскрыто.

В спецслужбе отметили, что пять человек арестованы.

В результате проведенных обысков, сообщили в пресс-службе, обнаружено оружие, боеприпасы, сигнальное взрывное устройство, одна сигнальная ракетная установка с двумя головками, электронные носители, неиспользованные телефонные карты операторов Армении и России, солнечная батарея, зашифрованная документация.

"Изучив материалы, выяснилось, что готовившаяся террористическая операция называлась "Северный листопад", для успешного проведения и вовлечения в террористическую операцию более широких масс планировалось создать украинские, молдавские телеграм-каналы под названием "Восстание национального спасения". Для успешного осуществления преступной деятельности также планировалось заранее закупить средства первой медпомощи, а также вывезти в Грузию семьи членов преступной группировки", - заявили в СНБ.

Сообщается, что оперативно-розыскные мероприятия продолжаются.