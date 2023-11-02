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Правительство Японии одобрило пакет экономических стимулов на $112 млрд

Москва. 2 ноября. INTERFAX.RU - Правительство Японии одобрило пакет экономических стимулов на общую сумму 17 трлн иен ($112 млрд), в том числе временное снижение подоходного и резидентского налогов, сообщает газета Nikkei.

"Темпы повышения зарплат не успевают за ростом цен, - заявил премьер-министр Японии Фумио Кисида на пресс-конференции в четверг. - Мы надеемся простимулировать потребление за счет мер, которые позволят увеличить располагаемые доходы населения".

Так, подоходный налог уменьшится на 30 тыс. иен с человека, резидентский - на 10 тыс. иен. Граждане с низким доходом, освобожденные от уплаты резидентского налога, получат субсидию в размере 70 тыс. иен. Изменения вступят в силу в июне 2024 года.

Кроме того, правительство Японии продлит до конца апреля 2024 года действующие субсидии для покрытия растущих расходов граждан на бензин, электричество и газ.

Принятый правительством пакет стимулов потребует дополнительных бюджетных расходов на сумму 13,1 трлн иен, отмечает Nikkei.

Парламент Японии рассмотрит правительственный план позднее в этом году.

Япония
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