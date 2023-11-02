Космолет Virgin Galactic с экипажем стартовал в новый суборбитальный полет

Москва. 2 ноября. INTERFAX.RU - Американский пилотируемый космолет SpaceShipTwo (VSS Unity) с шестью членами экипажа в четверг отправился в свой пятый коммерческий суборбитальный полет, сообщила компания-разработчик Virgin Galactic.

Запуск был осуществлен с помощью двухфюзеляжного самолета-разгонщика WhiteKnightTwo, который поднялся с космопорта "Америка" в штате Нью-Мексико в 11:00 по времени Восточного побережья США (в 18:00 по московскому времени).

Отстыковка космолета от носителя будет проведена на высоте примерно 15 км, после чего он должен с помощью своего двигателя самостоятельно подняться на высоту 80-90 км.

В рамках миссии Galactic 5 в состав экипажа космолета входят командир Майкл Масуччи, пилот Келли Латимер и инструктор астронавтов Колин Беннетт из компании Virgin Galactic и трое коммерческих пассажиров - неназванный франко-итальянский гражданин и американские ученые Сол Алан Стерн и Келли Джерарди, которые в ходе полета проведут эксперименты в интересах своих научных центров.

На максимальной высоте пассажиры смогут на протяжении нескольких минут испытать невесомость. В общей сложности полет космолета продлится около часа.