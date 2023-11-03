Грушко заявил, что при закрытии Балтийского моря для РФ оно закроется и для НАТО

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Москва. 3 ноября. INTERFAX.RU - В НАТО понимают, что в случае попыток закрыть Балтийское моря для российских кораблей, оно окажется закрытым и для самих членов Североатлантического альянса, заявил в пятницу замглавы МИД РФ Александр Грушко.

"Люди, которые принимают решения в НАТО, и военные стратеги прекрасно понимают, что закрытие Балтийского моря для России означает закрытие Балтийского моря для всех", - сказал он журналистам на Веронском евразийском экономическом форуме в Самарканде.

Ранее в ряде стран НАТО заявляли, что после присоединения к альянсу Финляндии, а вскоре, вероятно, и Швеции, альянс станет реально де-факто препятствовать передвижениям российских кораблей по Балтийскому морю.