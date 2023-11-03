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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:57

Maersk сократит еще 3,5 тыс. рабочих мест на фоне убыточного III квартала

Москва. 3 ноября. INTERFAX.RU - Датская транспортно-логистическая компания A.P. Moeller-Maersk AS сократит еще около 3,5 тыс. рабочих мест в дополнение к уже проведенным в этом году увольнениям, чтобы урезать расходы в сложных рыночных условиях.

Как говорится в пресс-релизе компании, ее штат, составлявший 110 тыс. сотрудников в начале 2023 года, уменьшился к настоящему моменту до 103,5 тыс. В ближайшие месяцы Maersk сократит до 2,5 тыс. позиций и еще 1 тыс. в течение 2024 года.

Таким образом, увольнения в этом году составят не менее 10 тыс., а общее число сотрудников опустится ниже 100 тыс.

В компании отмечают, что глобальный спрос ослабевает, и наличие избыточных мощностей в сфере морских грузоперевозок привело к существенному снижению цен на эти услуги.

"Поскольку впереди нас ждут сложные времена, мы ускорили реализацию мер сокращения расходов, чтобы защитить наши финансовые показатели", - говорится в сообщении Maersk.

Меры по уменьшению издержек, как ожидается, позволят компании добиться экономии на расходах в размере $600 млн в 2024 году. Кроме того, капиталовложения Maersk как в 2023, так и в 2024 году будут ниже, чем планировалось ранее.

Выручка компании в третьем квартале 2023 года упала в 1,9 раза до $12,13 млрд с $22,77 млрд годом ранее.

Чистая прибыль Maersk рухнула до $521 млн с $8,88 млрд за тот же период прошлого года. EBITDA сократилась до $1,88 млрд с $10,86 млрд, немного превысив консенсус-прогноз опрошенных Refinitiv экспертов на уровне $1,81 млрд.

Объем морских контейнерных перевозок в третьем квартале был на 9% выше, чем во втором. В компании ожидают, что по итогам всего 2023 года этот показатель снизится на 0,5-2%. Ранее Maersk прогнозировала сокращение на 1-4%.

Компания по-прежнему ожидает, что ее EBITDA в этом году составит $9,5-11 млрд, однако теперь полагает, что результат будет ближе к нижней границе прогнозного диапазона.

Акции Maersk теряют в цене более 18% на торгах в Копенгагене в пятницу. С начала текущего года их стоимость упала на 36%.

Maersk
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