Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:57

США используют беспилотники для помощи Израилю в поисках заложников

Москва. 3 ноября. INTERFAX.RU - Пресс-секретарь Пентагона Пэт Райдер подтвердил, что США запускают разведывательные дроны над сектором Газа, чтобы помочь Израилю искать заложников, захваченных ЗАМАС, передает CNN. Ранее об этом писала The New York Times.

"В поддержку усилий по освобождению заложников США проводят полеты невооруженных БПЛА над сектором Газа, а также предоставляют консультации и помощь Израилю в его усилиях по возвращению заложников, - сказал Райдер. - Полеты БПЛА начались 7 октября после нападения ХАМАС на Израиль", - добавил пресс-секретарь Минобороны США.

По данным CNN, два американских дрона MQ-9 Reaper, "одни из самых совершенных американских дронов, используемых в основном для наблюдения", в минувшие выходные летали также и у границ Ливана.

По последним данным ЦАХАЛа, в заложниках остаются 247 человек. Четырех человек террористы ранее освободили.

Хроника 07 октября – 03 ноября 2023 годаОбострение палестино-израильского конфликта
Газа Израиль Ливан Пентагон США ХАМАС
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Армянский коньяк будет экспортироваться в ЕС под брендом Armenian brandy

Армянский коньяк будет экспортироваться в ЕС под брендом Armenian brandy
Обострение палестино-израильского конфликта

Bloomberg сообщил, что Израиль перестал предупреждать Россию об ударах по Сирии

Bloomberg сообщил, что Израиль перестал предупреждать Россию об ударах по Сирии

В Ереване не обсуждают выход Армении из ОДКБ

В Ереване не обсуждают выход Армении из ОДКБ

В Риге демонтировали памятник советскому ученому Келдышу

Основателя криптобиржи FTX признали виновным в махинациях на миллиарды долларов

Основателя криптобиржи FTX признали виновным в махинациях на миллиарды долларов

Грушко заявил, что при закрытии Балтийского моря для РФ оно закроется и для НАТО

Грушко заявил, что при закрытии Балтийского моря для РФ оно закроется и для НАТО

Что случилось этой ночью: пятница, 3 ноября

Обострение палестино-израильского конфликта

Израильская армия вошла в город Газу

Обострение палестино-израильского конфликта

Блинкен может провести в Аммане встречу с главами МИД арабских стран-союзников

Блинкен может провести в Аммане встречу с главами МИД арабских стран-союзников
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });