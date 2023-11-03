США используют беспилотники для помощи Израилю в поисках заложников

Москва. 3 ноября. INTERFAX.RU - Пресс-секретарь Пентагона Пэт Райдер подтвердил, что США запускают разведывательные дроны над сектором Газа, чтобы помочь Израилю искать заложников, захваченных ЗАМАС, передает CNN. Ранее об этом писала The New York Times.

"В поддержку усилий по освобождению заложников США проводят полеты невооруженных БПЛА над сектором Газа, а также предоставляют консультации и помощь Израилю в его усилиях по возвращению заложников, - сказал Райдер. - Полеты БПЛА начались 7 октября после нападения ХАМАС на Израиль", - добавил пресс-секретарь Минобороны США.

По данным CNN, два американских дрона MQ-9 Reaper, "одни из самых совершенных американских дронов, используемых в основном для наблюдения", в минувшие выходные летали также и у границ Ливана.

По последним данным ЦАХАЛа, в заложниках остаются 247 человек. Четырех человек террористы ранее освободили.